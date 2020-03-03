Василий Кикнадзе: Слухи о Магкееве – это спекуляция для дестабилизации обстановки в «Локомотиве» Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику железнодорожников.

Василий Кикнадзе заявил, что распространение слухов о возможном переходе в «Зенит» Станислава Магкеева – это «спекуляция, направленная на дестабилизацию обстановки в «Локомотиве».

Об этом генеральный директор московского клуба рассказал в интервью Чемпионат.com:

«В связи с появлением слухов вокруг нашего футболиста Станислава Магкеева хочу расставить некоторые акценты. Первое. В соответствии с ранее опубликованной программой действий, «Локомотив» рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды.

Второе. Контракт Станислава действует до 2023 года.

Третье. В отличие от ранее распространенной информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока.

Четвертое. Существующий уровень и опыт отношений с руководством «Зенита» подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес – мы бы о нем узнали первыми.

И пятое. Данную новость воспринимаю как спекуляцию, направленную на дестабилизацию обстановки в клубе. Кому-то очень нужно, чтобы вокруг «Локомотива» создавалась напряженная атмосфера».

Напомним, что в 20-м туре чемпионата России «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью 0:0.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, «Локомотив» занимает пятое место, уступая клубу из Санкт-Петербурга 11 очков.