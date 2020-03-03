В «Зените» выбрали песню Little Big для Евровидения

Представители команды также в шутку предложили музыкантам исполнить на конкурсе фанатскую кричалку, которую болельщики однажды исполнили на трибунах на мотив Little Big. Об этом сообщает «Профиль».
Накануне стало известно, что представлять Россию на конкурсе «Евровидение» будет группа Little Big. Такое решение принял Первый канал. Лидер коллектива Илья Прусикин сказал, что это огромная ответственность и «событие планетарного масштаба» для любой группы.
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