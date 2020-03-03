Виталий Дьяков: У «Спартака-2» задача на конец сезона не вылететь из ФНЛ Опытного защитника пригласил во вторую команду красно-белых Роман Пилипчук.

Бывший игрок «Ростова», московского «Динамо» и турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков до конца нынешнего сезона будет выступать за «Спартак-2».

О задачах команды на весеннюю часть сезона 31-летний защитник рассказал в интервью пресс-службе «Спартака»:

«Роман Михайлович Пилипчук позвонил и пригласил в команду. Долго не думал и согласился помочь ему, помочь команде. До конца сезона я здесь. Надеюсь, что все сложится хорошо, и мы выполним задачу на конец сезона – нужно не вылететь. Опыт есть – нужно помогать молодым ребятам».

«Опыт у нас есть, мы должны помогать молодым ребятам»



🗣 Виталий Дьяков — о переходе в «Спартак-2», своей роли в коллективе и возобновлении первенства ФНЛ#Спартак2 pic.twitter.com/XORR7AGa18 — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) March 3, 2020

Дьяков в составе «Ростова» в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка России. В прошлом году Виталий выступал в чемпионате Белоруссии за минское «Динамо».

«Спартак-2» после 25 туров занимает 16-е место в таблице ФНЛ, набрав 25 очков.