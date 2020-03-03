У сотрудника РФС Берова подтвержден коронавирус Беров заразился во время отпуска в Италии.

У сотрудника Российского футбольного союза Давида Берова подтвержден коронавирус COVID-19. Соответствующий протокол он получил сегодня, сообщает Чемпионат.com

В феврале Беров вернулся из отпуска, который провел в Италии. Сотрудника РФС госпитализировали в московскую инфекционную больницу №1. На обследовании отправили несколько десятков человек, с которыми Давид контактировал после возвращения в Россию.

По состоянию на 3 марта в Италии зарегистрировано 2036 человек, заразившихся коронавирусом. 52 заболевших скончались.