«Аякс» прошел «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА, два матча в Италии перенесли из-за коронавируса - Советский спорт
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03 марта 2020 19:25ФутболШарафудинов Виктор

«Аякс» прошел «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА, два матча в Италии перенесли из-за коронавируса

Не состоялись встречи «Интер» – «Ренн» и «Аталанта» – «Лион».

В 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА голландский «Аякс» одолел испанский «Атлетико» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а счет послематчевой серии 6:5 в пользу команды из Амстердама.

А вот две встречи турнира, которые должны были состояться сегодня на севере Италии, были перенесены на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Когда точно состоятся матчи «Интер» – «Ренн» и «Аталанта» – «Лион» пока неизвестно.

«Аякс» 17 или 18 марта встретится в четвертьфинале с победителем матча «Црвена Звезда» (Сербия) – «Митьюлланд» (Дания).

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