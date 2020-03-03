СМИ: Доннарумма интересен «Реалу» Об этом сообщает Le10sport.

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перебраться в чемпионат Испании.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Специалист уверен, что 21-летний вратарь сможет составить конкуренцию Тибо Куртуа.

Также сообщается, что у агента Доннаруммы, Мино Райолы, возник конфликт с руководством красно-черных, что повышает вероятность его ухода.

В текущем сезоне итальянец отыграл 26 матчей, пропустил 33 гола и 10 раз оставлял ворота «сухими».