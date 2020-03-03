«Сочи» заявил Имбула Ранее полузащитник сборной ДР Конго разорвал контракт со «Сток Сити».

Футбольный клуб «Сочи» внес Жанелли Имбула в заявку на матчи РПЛ. Профиль игрока появился на официальном сайте лиги.

Ранее РФС разрешил сочинскому клубу заявить 27-летнего футболиста вне заявочного окна. Имбула присоединился к аутсайдеру РПЛ в качестве свободного агента после того, как расторг контракт с английским клубом «Сток Сити».

В нынешнем сезоне конголезец выступал на правах аренды за итальянский «Лечче», отметившись одним голом в четырех матчах.