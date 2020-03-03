Определился состав всех групп Лиги наций УЕФА В Амстердаме состоялась жеребьевка второго розыгрыша турнира для европейских сборных.

В Амстердаме завершилась жеребьевка группового этапа второго сезона Лиги наций.

По итогам первого сезона европейские сборные были разбиты на четыре лиги. В первых трех были сформированы четыре корзины по четыре команды. В дивизион D вошли семь команд: четыре – в первую корзину и три – во вторую. Сборная России попала в первую корзину лиги B.

Судьбу команд лиги D определил бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симен, за жеребьевку Лиги C отвечал швейцарец Филипп Сендерос, соперников для сборной России и остальных команд группы B выбрал голландец Рафаэль Ван дер Варт, а за элитный дивизион отвечал португалец Луиш Фигу. Помогал им директор УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти.

Лига A

Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига B

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Лига C

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдавия

Группа 4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан

Лига D

Группа 1: Фареры, Латвия, Андорра, Мальта

Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Команды сыграют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже.

Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D – две, из Лиги С вылетят две команды. Какие именно, определится в стыковых матчах (дома и на выезде) в марте 2022 года.

Матчи группового этапа второго сезона Лиги наций пройдут с 3 сентября по 17 ноября 2020 года, финальный турнир – со 2 по 6 июня 2021 года.