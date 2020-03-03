«Бенфика» разгромила «Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА В четвертьфинале лиссабонцы сыграют либо с «Баварией», либо с загребским «Динамо».

В 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА португальская «Бавария» обыграла английский «Ливерпуль» со счетом 4:1.

Гонсалу Рамуш сделал дубль, отличившись на 13-й и 59-й минутах. На 22-й Тьягу Данташ реализовал пенальти, а на 26-й ворота англичан поразил Нуну Тавареш. Единственный гол «Ливерпуля» на счету Тайлера Мортона (38).

Стоит отметить, что Данташ в конце первого тайма (45+1) не реализовал пенальти. 11-метровый парировал чешский вратарь «Ливерпуля» Витезслав Ярос.

Мерсисайдцы заканчивали встречу вдевятером. Были удалены Сепп Ван ден Берг (на 72-й минуте) и Лейтон Кларксон (90+1).

В четвертьфинале «Бенфика» сыграет с победителем противостояния мюнхенской «Баварии» и загребского «Динамо».