Криштиану Роналду: Мама находится в стабильном состоянии

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поведал о состоянии своей мамы Марии Долореш душ Сантуш Авейру.

«Хочу поблагодарить вас за сообщения в поддержку моей мамы. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Пользуясь случаем, хочу сказать «спасибо» врачам, которые ухаживают за ней. При этом прошу отнестись с понимаем к ситуации и сохранять конфиденциальность», – написал португалец в соцсети.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would ~* to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.