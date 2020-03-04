«Бавария», одолев «Шальке», вышла в полуфинал Кубка Германии Встреча прошла на домашней арене «горняков».

Футболисты «Баварии» добыли гостевую победу над «Шальке» (1:0) благодаря точному удару полузащитника сборной Германии Йозуа Киммиха.

Таким образом, чемпион страны вышел в следующую стадию турнира. Ранее в полуфинал Кубка Германии вышел клуб из четвертого дивизиона «Саарбрюккен». Еще два участника этой стадии турнира определятся в матчах «Байер» – «Унион» и «Айнтрахт» – «Вердер».

Кубок Германии. ¼ финала

«Шальке 04» – «Бавария» – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 40 Киммих.

«Шальке»: Шуберт, Очипка, Настасич, Беккер (Грегорич, 87), Кенни, Бужеляб (Раман, 64), Маккенни, Матондо (Кутуджу, 83), Шопф, Тодибо, Бургшталлер.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Дэвис, Коутиньо, Горетцка, Алькантара, Гнабри, Толиссо (Зиркзее, 85), Мюллер.

Предупреждения: Бургшталлер (66), Настасич (66), Маккенни (86), Раман (90).