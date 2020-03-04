«Боруссия» заплатит 35 млн евро за 16-летнего англичанина Сделка по Джуду Беллингему станет самой дорогой покупкой в истории клуба.

Дортмундская «Боруссия» заплатит 35 млн евро за полузащитника английского «Бирмингема» Джуда Беллингема.

Немецкий клуб уже договорился об условиях личного контракта с игроком, сообщает Sport Bild. Уточняется, что этот трансфер станет рекордным в истории «Боруссии». До этого самой дорогой покупкой в истории команды была сделка по Матсу Хуммельсу за 30,5 млн евро.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает юного англичанина в 12 млн евро. 16-летний футболист в этом сезоне провел 34 матча за «Бирмингем» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.