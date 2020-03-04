Юрий Ковтун: Фаворита в дерби определить сложно, но отдам небольшое преимущество «Спартаку»

- Фаворита в дерби определить сложно, но я отдам небольшое преимущество «Спартаку». Все-таки нельзя забывать, что команда выйдет на поле в приподнятом настроении после победы над «Динамо», - приводит слова Ковтуна RT.
Добавим, что встреча 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
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