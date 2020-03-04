Юрий Ковтун: Фаворита в дерби определить сложно, но отдам небольшое преимущество «Спартаку» Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.

- Фаворита в дерби определить сложно, но я отдам небольшое преимущество «Спартаку». Все-таки нельзя забывать, что команда выйдет на поле в приподнятом настроении после победы над «Динамо», - приводит слова Ковтуна RT.

Добавим, что встреча 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.