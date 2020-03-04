Юрий Ковтун: Фаворита в дерби определить сложно, но отдам небольшое преимущество «Спартаку» - Советский спорт
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04 марта 2020 11:07Футбол

Юрий Ковтун: Фаворита в дерби определить сложно, но отдам небольшое преимущество «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча красно-белых против ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.

- Фаворита в дерби определить сложно, но я отдам небольшое преимущество «Спартаку». Все-таки нельзя забывать, что команда выйдет на поле в приподнятом настроении после победы над «Динамо», - приводит слова Ковтуна RT.

Добавим, что встреча 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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