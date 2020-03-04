Максим Калиниченко: Мне кажется, Тедеско тактически попытается удивить и переиграть Гончаренко Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко – о предстоящем матче ¼ финала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА.

- Не думаю, что со стороны «Спартака» игра будет открыта, хотя, может быть, Тедеско решит удивить. ЦСКА под руководством Гончаренко всегда играет в атаку. У соперников похожие тактические схемы, в которых используются три центральных защитника, только у ЦСКА все-таки более атакующие края, нежели у спартаковцев. Мне кажется, Тедеско тактически попытается удивить и переиграть Гончаренко, - цитирует Калиниченко «РИА Новости».

Добавим, что встреча состоится сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.