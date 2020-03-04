«Бавария» предложит Дэйвису новый контракт Сейчас проходят переговоры между представителями двух сторон.

Мюнхенская «Бавария» планирует предложить канадскому защитнику Альфонсо Дэйвису новый контракт.

Стороны проводят предварительные переговоры о новом соглашении, сообщает Sport Bild. Сейчас зарплата игрока составляет один млн евро в год. По новому договору она должна вырасти до пяти миллионов.

19-летний канадец в сезоне провел 31 матч за «Баварию». Он забил один мяч и отдал восемь голевых передач.