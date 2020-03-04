Фанаты «Зенита» смогут бесплатно попасть на матч с «Ахматом» Встреча состоится сегодня, четвертого марта, в Грозном.

Болельщики «Зенита» из Санкт-Петербурга получат возможность посетить предстоящий матч ¼ финала кубка России в Грозном бесплатно.

Гости выступят в синей форме, хозяева — в своих традиционных бело-зеленых цветах, сообщает пресс-служба «Ахмата» в Twitter.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков из Москвы.