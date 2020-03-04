Матч «Шинник» — «Урал» перенесен из-за состояния поля Газон в Ярославле оказался не готов к игре кубка России.

Матч ¼ финала кубка России между «Шинником» и «Уралом» отменен из-за плохого состояния поля в Ярославле.

«Четвертьфинал перенесен. Причина — неготовность поля. Дата и место матча будут определены поззднее», — сообщается на официальной странице в Twitter РФС.

До этого появились снимки газона в Ярославле. На них видно, что местами отсутствует трава, вместо нее песок. Матч должен был состояться сегодня, 4 марта, в 18:30 по московскому времени.