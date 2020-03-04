«Арсенал» может купить защитника «Ювентуса» 21-летний Мерих Демирал близок к переходу в стан лондонцев.

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию контракта с 21-летним защитником туринского «Ювентуса» Мерихом Демиралом. Англичане планируют сделать предметное предложение в летнее трансферное окно.

Ранее «Ювентус» уже отказал в продаже турка ряду известных клубов, среди которых были «Атлетико» и «Милан», напоминает Calciomercato.

В сезоне-2019/20 Демирал провел за «Юве» всего семь матчей из-за травмы, на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость турка в 30 млн евро.