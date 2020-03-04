РФС объявит новую дату матча «Шинник» – «Урал» до конца нынешней недели Кубковый четвертьфинал перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.

Перенос матча 1/4 финала Кубка России прокомментировал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. По его словам, новая дата встречи будет объявлена до конца нынешней недели.

«Мы очень огорчены, и нам непонятно, почему ФК «Шинник» не подготовил поле к матчу, – заявил Алаев в интервью Sport24.ru – Оценив ситуацию, мы приняли решение, что не имеем права рисковать здоровьем футболистов и не можем нести имиджевые потери. Мы говорим о престиже чемпионата и Кубка и не готовы возвращаться назад на таких полях.

Приносим извинения болельщикам из Екатеринбурга, будем думать, как компенсировать их потери, совместно с клубом «Урал». До конца недели проведем заседания и определим дату и место проведения матча.

Поле смотрели вчера, конечно, можно было направить совместную комиссию РФС и ФНЛ, но футбольный клуб – профессиональный, неужели нужно за каждым ездить и смотреть поле? Надеюсь, руководство города и области обратит на это внимание. Только мы отмечали проблемы, которые от нас ушли, как поле Самары. Мы с себя ответственность не снимаем. Наверное, теперь рассмотрим какой-то механизм.

Часть убытков болельщикам, согласно регламенту, будет оплачена футбольным клубом «Шинник».

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи «Ахмат» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА. Завтра 5 марта сыграют «Химки» и «Торпедо».