«Лацио» может подписать сына Георге Хаджи Ранее им интересовался «Спартак».

Римский «Лацио» рассматривает вариант покупки полузащитника «Глазго Рейнджерс» Яниса Хаджи, сына знаменитого румынского игрока Георге Хаджи.

Итальянский клуб готов предложить за спортсмена шесть млн евро в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport. Футболист сейчас играет за шотландцев на правах аренды, хотя принадлежит он бельгийскому «Генку». В общей сложности у Хаджи в этом сезоне за обе команды 28 матчей, шесть голов и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Спартака», однако прийти к договоренности не удалось.