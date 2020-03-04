Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке В таком случае бразильцу придется заплатить парижанам 180 млн евро.

Бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом. Такая опция прописана в контракте 28-летнего игрока.

Если Неймар ей воспользуется, то он должен будет выплатить парижанам 180 млн евро, утверждает, Sport.es.

Нападающий перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. Его трансфер обошелся французам в 222 млн евро. Однако бразилец неоднократно выражал желание вернуться в Испанию.