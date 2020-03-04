Ближайшие туры чемпионата Италии могут пройти без зрителей Причиной такого шага станет вспышка эпидемии коронавируса.

Матчи чемпионата Италии в предстоящих турах могут пройти без зрителей из-за быстрого распространения коронавируса.

«Мы идем к такому решению», — приводит Reuters слова министра спорта страны Винченцо Спадафоры.

До этого уже несколько матчей были перенесены. Правительство Италии рассматривает возможность отмены всех спортивных мероприятий на месяц. В стране коронавирусом заразились 2263 человека. 79 человек умерло.