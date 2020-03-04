«Ахмат» – «Зенит». Футболисты не дали болельщикам подраться во время матча Встреча проходит в Грозном.

Матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» - «Зенит» был приостановлен в конце второго тайма.

Фанаты гостей скандировали различные кричалки, а многие из них оголили торс. Это не понравилось местным болельщикам и они решили выяснить отношения с гостевым сектором.

Главный арбитр поединка Николай Волошин приостановил игру, а футболисты обеих команд смогли предотвратить конфликт.

На данный момент идет дополнительное время. Счет - 2:1 в пользу «Зенита».