Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Дзаньоло пропустит чемпионат Европы 20-летний хавбек травмировал колено в январском матче против «Ювентуса».

Итальянская газета Corriere dello Sport сообщает о том, что врачи «Ромы» решили не форсировать восстановление 20-летнего полузащитника Николо Дзаньоло.

Футболист сборной Италии получил повреждение 12 января нынешнего года в домашнем матче римлян против «Ювентуса» (1:2) в рамках серии А. Дзаньоло диагностировали разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска, после чего ему было сделана операция. К старту чемпионата Евро-2020 Николо восстановиться не успеет.

Дзаньоло дебютировал в составе национальной команды в марте прошлого года. Всего на его счету 5 матчей и 2 гола за «Скуадру Адзурру». В нынешнем сезоне Николо забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах чемпионата Италии.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Сборная Италии сыграет в группе A вместе с командами Турции, Уэльса и Швейцарии.