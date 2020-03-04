«Байер» обыграл «Унион Берлин» и вышел в полуфинал Кубка Германии Леверкузенцы до 72-й минуты уступали в счете.

Четвертьфинальная встреча Кубка Германии «Байер» – «Унион Берлин» завершилась со счетом 3:1.

Столичная команда вела в счете после первого тайма, поскольку на 39-й минуте точный удар головой нанес Маркус Ингвартсен.

«Байер» переломил ход встречи в последние 20 минут. На 72-й счет сравнял Карим Бельараби, на 86-й Чарлес Арангис вывел леверкузенцев вперед, а итоговый счет 3:1 в компенсированное время после передачи Бельараби установил Мусса Диаби.

Жеребьевка полуфиналов Кубка Германии состоится 8 марта, а матчи запланированы на 21 и 22 апреля.

Вчера в полуфинал пробились «Бавария» и выступающий в четвертом по уровню немецкому дивизиону «Саарбрюккен». В эти минуты проходит матч «Айнтрахт» – «Вердер».