Доменико Тедеско: Надеюсь, Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2) рассказал о том, как его команда планировала играть.

- План на игру? Мы изучали соперника перед игрой и делали ставку на контратаку. Соперник пытался запереть нас на правом фланге, у Рассказова и Кутепова, наверное, больше всех касаний. Мы знаем, что у ЦСКА хорошие игроки. Влашич и Фернандес создали нам много проблем.

Травма Бакаева? Без такого техничного игрока игра становится другой, но Тил тоже хорошо играл, мог забить. Мы можем найти замену на любой позиции. Надеюсь, Зелимхан сможет сыграть с «Краснодаром».