Доменико Тедеско: Удаление Понсе? Для нас это было очень тяжелое событие

– Мы готовили замену Понсе в тот момент, когда он был удален. Мирзов уже раздевался, чтобы выйти на поле. Для нас это было очень тяжелое событие.
Что сказал перед добавленным временем? Ничего особенного. Просто просил ребят потерпеть. Продолжили играть в два нападающих. Две восьмерки Зобнин и Крал стали играть выше. Зобнину отдельное спасибо, он вообще играл с простудой. Ребята молодцы. В этой победе нет моей заслуги, только моих игроков.
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