АЕК Карреры обыграл «Арис» в первом полуфинале Кубка Греции Ответная встреча состоится 22 апреля.

В первом полуфинале Кубка Греции афинский АЕК на своем поле обыграл «Арис» со счетом 2:1.

В дебюте встречи соперники обменялись голами. На 8-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Петрос Манталос, а на 11-й португальский хавбек гостей Бруну Гама реализовал пенальти.

Победу команде бывшего тренера московского «Спартака» Массимо Карреры принес точный удар боснийского защитника Огнена Враньеша на 57-й минуте.

«Арис» с 52-й минуте играл в меньшинстве – за второе предупреждение был удален Хавьер Матилья.

Ответный матч состоится 22 апреля.

В другом полуфинале играют ПАОК и «Олимпиакос». Встреча проходит в эти минуты.