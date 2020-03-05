До 3 апреля все матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей из-за коронавируса Правительство Итальянской Республики запретило проводить массовые мероприятия.

Чтобы остановить распространение опасной инфекции итальянское правительство запретило проводить массовые мероприятия на территории всей страны как минимум до 3 апреля. Это значит, что до этой даты все матчи чемпионата серии А будут проходить без зрителей, сообщает Football Italia.

Руководству лиги и клубам еще предстоит решить, как поступить с календарем. Скорее всего расписание турнира будет сдвинуто на одну неделю, и шесть перенесенных матчей 26-го тура состоятся в ближайшие выходные 7 и 8 марта вместо игр 27-го тура. Это касается встреч «Ювентус» – «Интер», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешиа», «Удинезе» – «Фиорентина», «Парма» – СПАЛ и «Сампдория» – «Верона», которые изначально были перенесены на 13 мая.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 3 000 человек. Зафиксировано 107 смертей от опасной инфекции. Школы и университеты закрыты по всей стране как минимум до 15 марта.

Напомним, что на нынешней неделе не состоялись оба ответных полуфинала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер». Встреча в Турине должна была состояться 3 марта, а матч в Неаполе – 4 марта. О новых датах проведениях кубковых игр пока ничего неизвестно.