Цорн – об удалении Понсе: Красная карточка была не по делу, будем ее оспаривать Аргентинец получил две желтые карточки и покинул поле в дополнительное время.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн считает, что форвард красно-белых Эсекьель Понсе незаслуженно получил удаление в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

«Что касается судейства, то мы будем оспаривать красную карточку Понсе. Мне кажется, она была не по делу.

Понравилась игра, эмоциональная вышла. Второе дерби подряд выиграли. Сегодня отдыхаем, наслаждаемся победой. Завтра соберемся, оценим ситуацию и уже дальше будем готовиться к «Краснодару», - цитирует функционера Sport24.ru.