Гол Агуэро вывел «Манчестер Сити» в четвертьфинал Кубка Англии В прошлом сезоне именно «горожане» выиграли этот трофей.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Шеффилд» - «Манчестер Сити» завершился в пользу чемпиона страны - 1:0. Автором единственного гола стал аргентинский нападающий Серхио Агуэро. Он отличился на 53-й минуте. Таким образом, «Сити» вслед за «Челси» и «Ньюкаслом» прошел в следующую стадию соревнований. Соперник «горожан» станет известен по итогам жеребьевки.