«Реал Сосьедад», одолев «Мирандес», вышел в финал Кубка Испании

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Мирандес» - «Реал Сосьедад» завершился в пользу гостей - 1:0.
Единственный гол был забит на 41-й минуте, а его автором стал Микель Оярсабаль, который забил с пенальти.
Таким образом, «Реал Сосьедад» сыграет в финал с победителем противостояния «Атлетик» - «Гранада».
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