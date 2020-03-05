«Реал Сосьедад», одолев «Мирандес», вышел в финал Кубка Испании - Советский спорт
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05 марта 2020 01:23Футбол

«Реал Сосьедад», одолев «Мирандес», вышел в финал Кубка Испании

Первая встреча завершилась в пользу басков - 2:1.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Мирандес» - «Реал Сосьедад» завершился в пользу гостей - 1:0.

Единственный гол был забит на 41-й минуте, а его автором стал Микель Оярсабаль, который забил с пенальти.

Таким образом, «Реал Сосьедад» сыграет в финал с победителем противостояния «Атлетик» - «Гранада».

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