Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

В результате жеребьевки определились четвертьфинальные пары Кубка Англии.

«Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Арсеналом», «Ньюкасл» - с «Манчестер Сити», а «Лестер» - с «Челси».

Сегодня состоится последняя игра 1/8 финала. «Дерби Каунти» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Победитель этого противостояние в следующей стадии встретится на выезде с «Норвичем».

Following @NorwichCityFC's penalty shoot-out victory #UndertheLights, here is your updated Emirates FA Cup quarter-final draw ✨#EmiratesFACup pic.twitter.com/ufQ99pecGc