Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии Сегодня пройдет последняя игра 1/8 финала.

В результате жеребьевки определились четвертьфинальные пары Кубка Англии.

«Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Арсеналом», «Ньюкасл» - с «Манчестер Сити», а «Лестер» - с «Челси».

Сегодня состоится последняя игра 1/8 финала. «Дерби Каунти» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Победитель этого противостояние в следующей стадии встретится на выезде с «Норвичем».