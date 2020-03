Игрок «Тоттенхэма» устроил потасовку с фанатом на трибуне после поражения от «Норвича» (видео)

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним из болельщиков после поражения от «Норвича» в Кубке Англии.

Как сообщает ВВС, на протяжении всего матча фанат оскорблял младшего брата футболиста. После финального свистка 26-летний англичанин перелез через ограждения на трибуну, чтобы разобраться с обидчиком, но был остановлен стюардами.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a