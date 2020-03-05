Игрок «Тоттенхэма» устроил потасовку с фанатом на трибуне после поражения от «Норвича» (видео)

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним из болельщиков после поражения от «Норвича» в Кубке Англии.
Как сообщает ВВС, на протяжении всего матча фанат оскорблял младшего брата футболиста. После финального свистка 26-летний англичанин перелез через ограждения на трибуну, чтобы разобраться с обидчиком, но был остановлен стюардами.
Напомним, «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе «шпор» забил Ян Вертонген, у гостей это сделал Йосип Дрмич. В серии пенальти гости одолели столичный клуб со счетом 3:2.
В 1/4 финала «Норвич» сыграет с победителем пары «Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед».
7 марта в рамках очередного тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли», а «Норвич», также на выезде, встретится с «Шеффилд Юнайтед».
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