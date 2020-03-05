Игрок «Тоттенхэма» устроил потасовку с фанатом на трибуне после поражения от «Норвича» (видео) Лондонцы вылетели из Кубка Англии.

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним из болельщиков после поражения от «Норвича» в Кубке Англии.

Как сообщает ВВС, на протяжении всего матча фанат оскорблял младшего брата футболиста. После финального свистка 26-летний англичанин перелез через ограждения на трибуну, чтобы разобраться с обидчиком, но был остановлен стюардами.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

Après avoir entendu des insultes racistes à l'encontre de Gedson Fernandes, Eric Dier est monté dans les tribunes pour en découdre avec ce «supporter» de Tottenhampic.twitter.com/HuArLt0RVe — MadeInFOOT (@madeinfoot) March 4, 2020

Напомним, «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе «шпор» забил Ян Вертонген, у гостей это сделал Йосип Дрмич. В серии пенальти гости одолели столичный клуб со счетом 3:2.

В 1/4 финала «Норвич» сыграет с победителем пары «Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед».

7 марта в рамках очередного тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Бернли», а «Норвич», также на выезде, встретится с «Шеффилд Юнайтед».