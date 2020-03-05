Пустовойтова - о назначении на матч РПЛ: Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова прокомментировала свое назначение на матч РПЛ «Локомотив» - «Ахмат».
«Назначение на тур РПЛ - это знаменательное событие как для меня лично, так и для всего женского судейского корпуса. Тем более, что матч пройдет 8 марта. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Безусловно, буду серьезно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием этих клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как к арбитрам, находящимся на поле, так и к моей работе. Уверена, мы справимся», - цитирует Пустовойтову Sport24.ru.
Напомним, вчера РФС назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура российской премьер-лиги.
Встречу «Локомотив» - «Ахмат», которая состоится 8 марта, обслужит бригада Кирилла Левникова. Пустовойтова назначена резервным судьей.
Анастасия является арбитром ФИФА. В 2019 году она работала на финале женской Лиги чемпионов.
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