Пустовойтова - о назначении на матч РПЛ: Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой Впервые на матч РПЛ назначена судья - девушка.

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова прокомментировала свое назначение на матч РПЛ «Локомотив» - «Ахмат».

«Назначение на тур РПЛ - это знаменательное событие как для меня лично, так и для всего женского судейского корпуса. Тем более, что матч пройдет 8 марта. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе. Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой, пусть даже в качестве резервного судьи. Безусловно, буду серьезно готовиться к предстоящему матчу, анализировать прошедшие игры с участием этих клубов. Надеюсь, что представители обеих команд будут с уважением относиться как к арбитрам, находящимся на поле, так и к моей работе. Уверена, мы справимся», - цитирует Пустовойтову Sport24.ru.

Напомним, вчера РФС назвал имена арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура российской премьер-лиги.

Встречу «Локомотив» - «Ахмат», которая состоится 8 марта, обслужит бригада Кирилла Левникова. Пустовойтова назначена резервным судьей.

Анастасия является арбитром ФИФА. В 2019 году она работала на финале женской Лиги чемпионов.