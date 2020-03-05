Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед» Контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает портал Goal, вероятность трансфера возрастет, если «МЮ» возглавит бывший тренер лондонцев Маурисио Почеттино.

Напомним, в настоящий момент обе команды продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 42 очка, «Тоттенхэм» - седьмое (40).

В ближайшем туре, 7 марта лондонцы сыграют в гостях против «Бернли», а днем позже «МЮ» на своем поле примет «Манчестер Сити».

Кейн в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.