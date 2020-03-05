Шомуродов признан лучшим игроком «Ростова» в матче против «Ахмата» (фото) Нападающий отметился забитым мячом.

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком команды в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

В результате голосования болельщиков средний балл нападающего оказался самым высоким в команде — 4,7 из 5, сообщает пресс-служба клуба.

Элдор Шомуродов - «Ростсельмаш - лучший игрок матча» с «Ахматом» 🔥💪🏻



В результате голосования болельщиков средний балл Элдора оказался самым высоким в команде - 4,7 из 5.https://t.co/DSBoNiOzH3 pic.twitter.com/tTYoBzXgqA — Football Club Rostov (@rostovfc) March 5, 2020

Напомним, встреча «Ахмат» - «Ростов» завершилась вничью 1:1. Шомуродов забил 11-й гол в сезоне и вновь возглавил гонку бомбардиров Премьер-лиги.

Ростовчане набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем туре «Ростов» на своем поле примет ЦСКА. Встреча состоится 9 марта.