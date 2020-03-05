Леонид Слуцкий: Игра с «Крыльями» будет отличаться от встречи с «Тамбовом» Поединок состоится 8 марта и пройдет в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий перед домашним матчем против «Крыльев Советов» в 21-м туре РПЛ.

«На Центральном стадионе хотим попробовать новый газон. У нас на базе поле прошито искусственной ниткой, а здесь оно натуральное. Мы посмотрели поле, оно в прекрасном состоянии для этого времени.

Насколько ключевой матч с «Крыльями»? И прошлый матч с «Тамбовом» был ключевым, разница только в два очка, с самарцами тоже лобовая игра. Выигрывать эти матчи очень важно. Думаю, игра с Самарой будет отличаться от встречи с «Тамбовом», должно быть больше моментов.

Уремович сейчас постоянно работает в общей группе, это пока все изменения по больным», – цитирует Слуцкого Sport24.ru.