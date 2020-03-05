«Интер» хочет получить за Мартинеса трех футболистов «Барселоны»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес является главной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно.
Согласно источнику, итальянский клуб готов отпустить игрока на «Камп Ноу», если чемпион Испании отправит на «Сан-Сиро» трех футболистов первого состава.
Отмечается, что это хавбек Артур Рамос, защитник Жан-Клер Тодибо и полузащитник Карлес Аленья. Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать своего нападающего за 111 млн евро.
В текущем сезоне 22-летний аргентинец отыграл 30 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.
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