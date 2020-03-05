УЕФА ведет переговоры о создании летней Лиги чемпионов Об этом сообщает Daily Mail.

С 2021 года УЕФА может ввести летнюю Лигу чемпионов, которая заменит Международный кубок чемпионов, основанный в 2013 году.

Согласно источнику, руководство организации ведет соответствующие переговоры с американской компанией Relevent Sport, которая явялется организатором Международного кубка чемпионов.

Отмечается, что в рамках нового проекта командам предстоит провести квалификацию, групповой этап и плей-офф.

Добавим, что клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» уже обозначили свои финансовые условия и готовы принять участие в новом турнире.