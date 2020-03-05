«Ахмат» оштрафован из-за поддержки диктора на стадионе Это уже шестой случай в сезоне, штраф составит 60 тысяч рублей.

Диктор на стадионе грозненского «Ахмата» снова подгонял свою команду вперед. Команда оштрафована КДК РФС на 60 тысяч рублей.

«На стадионе в Грозном оборудование стадиона использовалось для поддержки принимающей команды. Это шестой случай, и «Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей. Диктор подгонял свою команду вперед», — сообщил журналистам председатель КДК Артур Григорьянц.

Кроме того, на 40 тысяч рублей оштрафованы «Крылья Советов». Это связано с использованием ненормативной лексики на трибунах, что стало четвертым случаем в сезоне для самарцев.