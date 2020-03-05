Александр Кокорин: Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что получится Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с игроком.

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», заявил о вомзожмно отъезде в европейский чемпионат.

«Я никогда не общался на эту тему - у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко. Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом.

Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда - это не дело», - цитирует Кокорина Sport24.ru.

Нападающий перебрался в «Сочи» этой зимой. Его соглашение с питерским клубом истекает летом 2020 года, поэтому он может уйти абсолютно бесплатно.