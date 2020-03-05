Виллиан отказался продлевать контракт с «Челси» Руководство лондонского клуба предлагало игроку новый двухлетний контракт.

Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Виллиан не собирается продлевать трудовое соглашение с клубом, несмотря на то, что ему предложили новый двухлетний контракт.

Соглашение 31-летнего игрока действует до конца июня 2020 года, напоминает UOL Esporte. В этом сезоне бразилец провел 36 матчей, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. Он перешел в «Челси» в 2013 году из «Анжи» за 30 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе к Виллиану со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и ряда других клубов.