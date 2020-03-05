«Ювентус» планирует купить игрока «Сантоса» за 50 млн евро Туринский клуб интересуется 18-летним нападающим Кайю Жорже.

Итальянский «Ювентус» рассматривает вариант с выкупом у бразильского «Сантоса» 18-летнего форварда Кайю Жорже.

Сумма откупных составляет 50 млн евро, сообщает Goal.com.

Туринцы планируют купить игрока с прицелом на будущее, так как видят в нем большой потенциал. «Ювентус» впервые за последние годы не является однозначным фаворитом Серии А. Серьезную конкуренцию в этом сезоне ему составляют миланский «Интер» и римский «Лацио».