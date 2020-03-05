Агент Смолова: В «Локомотиве» наметились противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера На данный момент команда занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Герман Ткаченко, агент нападающего «Сельты» Федора Смолова, права на которого принадлежат «Локомотиву», объяснил, почему российский футболист покинул столичный клуб.

«Федя - часть «Локомотива». Те успехи, которые были в «Локомотиве» - победа в Кубке, второе место в лиге - это тоже часть успеха Федора. И в то же время он несет ответственность за те неудачи и неприятные моменты, которые были в «Локомотиве». Его отношения с Семиным ничем не отличаются от отношений большинства футболистов с Юрием Палычем.

Будет ли «Локомотив» менять Семина, точно мы сегодня пока не знаем. Это будущее. Но то, что там наметились какие-то уже явные противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера, говорит о том, что там нужно что-то менять. Только объединенный «Локомотив», где все работают на одну цель, сможет добиваться большого успеха. Дискуссии - это прекрасно, но это не должно быть противостоянием. Так продолжаться не может. Серьезный совет на эту тему стоит больших денег, я не собираюсь это делать бесплатно.

А уехал Федя не потому, что у него конфликт с Семиным. А потому, что он хотел играть за границей. За недели до перехода в «Сельту» мы обсуждали переход в «Фейеноорд», - цитирует агента Sport24.ru.