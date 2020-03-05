Бакка может перейти в клуб MLS «Атланта» планирует заменить колумбийцем травмированного Джозефа Мартинеса.

Колумбийский нападающий испанского «Вильярреала» Карлос Бакка может перейти в «Атланту», выступающую в американской лиге MLS.

Американцы таким образом планируют восполнить потерю из-за травмы 26-летнего форварда Джозефа Мартинеса, сообщает Goal.com.

33-летний Бакка в этом сезоне забил четыре гола за «Вильярреал» в 16 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в три млн евро.