«Валенсия» и «Аталанта» сыграют без зрителей Эта мера принята из-за вспышки эпидемии коронавируса в Италии.

Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов между испанской «Валенсией» и итальянской «Аталантой» пройдет без зрителей. Причиной такого решения стало нежелание хозяев принимать болельщиков с Аппенин из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране.

Таким образом, матч 10 марта на стадионе «Месталья» состоится при пустых трибунах. Напомним, что за «Валенсию» играет российской сборной Денис Черышев.

В первом матче в Италии испанцы крупно уступили хозяевам со счетом 1:4.