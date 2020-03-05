«МЮ» продлил контракт с 37-летним вратарем

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант продлил трудовое соглашение с английским клубом до лета 2021 года. Об этом информирует официальный сайт «красных дьяволов».
Напомним, 37-летний Грант перебрался в команду летом 2018 года. За это время он отыграл два матча.
До перехода в «Юнайтед» англичанин выступал за «Сток Сити», «Дерби Каунти», «Шеффилд Уэнсдей» и «Бернли».
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