«МЮ» продлил контракт с 37-летним вратарем Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Ли Грант продлил трудовое соглашение с английским клубом до лета 2021 года. Об этом информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, 37-летний Грант перебрался в команду летом 2018 года. За это время он отыграл два матча.

До перехода в «Юнайтед» англичанин выступал за «Сток Сити», «Дерби Каунти», «Шеффилд Уэнсдей» и «Бернли».