Анчелотти оштрафован за перепалку с судьей Оштрафовать тренера на восемь тысяч фунтов стерлингов приняла Футбольная ассоциация Англии.

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов стерлингов. Такое решение приняла английская Футбольная ассоциация.

Тренер признал свою вину и принес извинения, сообщает пресс-служба «Эвертона» в Twitter.

60-летний Анчелотти выразил свое недовольство арбитру после матча с «МЮ» (1:1). Специалист на повышенных тонах сказал, что недоволен отмененным голом его команды на последних минутах после консультации с судьями ВАР.