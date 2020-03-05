Анчелотти оштрафован за перепалку с судьей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 марта 2020 17:45ФутболТрофименко Кирилл

Анчелотти оштрафован за перепалку с судьей

Оштрафовать тренера на восемь тысяч фунтов стерлингов приняла Футбольная ассоциация Англии.

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти оштрафован на восемь тысяч фунтов стерлингов. Такое решение приняла английская Футбольная ассоциация.

Тренер признал свою вину и принес извинения, сообщает пресс-служба «Эвертона» в Twitter.

60-летний Анчелотти выразил свое недовольство арбитру после матча с «МЮ» (1:1). Специалист на повышенных тонах сказал, что недоволен отмененным голом его команды на последних минутах после консультации с судьями ВАР.

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Сорокин засушил Волгу. ЦСКА повел в серии 2-0 Обладатель Кубка Гагарина одержал вторую сухую победу на «Торпедо» с тем же счетом 3:0, что  и в первом матче, опять добившись перевеса в первом периоде. 04.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Бухгалтер и водитель «Замбони» могут играть в хоккей и дальше Генменеджеры клубов НХЛ считают, что новые правила работают отлично, а вводить третьего дежурного вратаря не нужно. 03.03.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Мирзаев и Оспанов показали равный вес перед очным поединком на турнире ACA 105 СМИ: Порье и Хукер сразятся в главном бою турнира в Сан-Диего Боец Буторин: В борьбе никак не получается добиться прогресса
«К ЧМ-2022 РФС построит штаб-квартиру. Ищем место» В среду в Москве состоялось очередное заседание попечительского совета РФС. Итоги подвели президент Союза Александр Дюков и глава Совета Леонид Михельсон. 04.03.2020 20:00 Футбол Соловьева Ирина
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Спаслись за 6 секунд и победили. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом» Матчи третьего игрового дня плей-офф прошли куда упорнее, чем в воскресенье и понедельник. 03.03.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Драка, овертайм и гол Жиркова. «Зенит» с трудом дожал «Ахмат» Четвертьфинал в Грозном стал бенефисом неувядающего Жиркова: 36-летний полузащитник вышел на замену на 64-й минуте, на 78-й с его передачи питерцы сравняли счет, а в овертайме ветеран сам забил победный мяч. 04.03.2020 21:15 Футбол Велиев Эмиль
Клубы-лузеры напрямую рулят НХЛ. Почему лига покорно терпит обилие отстойных клубов? Многие вполне обоснованно восторгаются НХЛ – ну да, цветастый праздник каждый день, ослепительные звезды, сумасшедший хоккей и все такое. 04.03.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
17:47 Теннис Касаткина, обыграв Барэ, вышла в третий круг турнира в Лионе
17:45 ММА Мирзаев и Оспанов показали равный вес перед очным поединком на турнире ACA 105
17:45 Футбол Анчелотти оштрафован за перепалку с судьей
17:33 Футбол «МЮ» продлил контракт с 37-летним вратарем
17:15 ММА СМИ: Порье и Хукер сразятся в главном бою турнира в Сан-Диего
17:08 Футбол «Валенсия» и «Аталанта» сыграют без зрителей
16:48 Хоккей Канарейкин – о противостоянии с «Динамо»: Знарок постарается вернуться в серию
16:43 Футбол Кубок Италии может пройти в формате «Финал четырех»
16:15 Футбол Бакка может перейти в клуб MLS
16:07 Футбол «Крылья Советов» запрещали Чочиеву общаться с Кокориным
15:51 Футбол Агент Смолова: В «Локомотиве» наметились противоречия во взаимоотношениях клуба и тренера
15:47 Бокс Боец Буторин: В борьбе никак не получается добиться прогресса
15:29 Футбол Геннадий Орлов: Мне не понравилось поведение Гончаренко. Надо уметь проигрывать
15:23 Футбол «Ювентус» планирует купить игрока «Сантоса» за 50 млн евро
15:12 Биатлон Стрельцов завершил спринтерскую гонку в Раубичах на на 9-й позиции
15:05 Футбол Хавбек «Арсенала» Торрейра пропустит несколько недель из-за травмы
14:53 Бокс Мэйвезер – о поединке с Нурмагомедовым: Хочу получить 600 млн долларов
14:39 Футбол Виллиан отказался продлевать контракт с «Челси»
14:36 Футбол Александр Кокорин: Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что получится
14:27 Футбол Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии
Голландские СМИ: стрелявшие из «Бука» по МН17 могли предотвратить трагедию (видео)
Движение по новому мосту запустили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Коронавирус vs экономика: кто примет удар и как уменьшить потери
Остаться без угла: как обманывают съёмщиков жилья в Белгородской области
Жители Городца выступают против строительства фуникулера
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика