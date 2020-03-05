«Ювентус» может купить тер Штегена Туринский клуб планирует совершить сделку этим летом.

Итальянский «Ювентус» намерен приобрести у испанской «Барселоны» немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Это может произойти уже летом этого года, сообщает Football Italia. По данным издания, голкипер недоволен происходящим в раздевалке каталонского клуба.

В этом сезоне тер Штеген провел 25 матчей в чемпионате Испании, сыграв пять игр на ноль. В шести встречах Лиги чемпионов он пропустил четыре мяча.